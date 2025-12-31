SixTONES¤¬¡¢»¨»ï¡ØBARFOUT! SPECIAL EDITION WINTER 2026¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ SixTONES¡ØBARFOUT! SPECIAL EDITION WINTER 2026¡ÙÉ½»æ¡¿SixTONES¡ØBARFOUT!¡Ù²áµî¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¢£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¥ªー¥éÈ´·²¤ÎSixTONES ¸ø³«¤µ¤ì¤¿É½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥àー¥É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë