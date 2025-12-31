³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè6»î¹ç¤Î¡Ö¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯ vs. µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡×¤Ï¥¢¥¤¥Ýー¥¯¤Ë¤è¤ê¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥É¥¯¥¿ー¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Çµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Î¾¼Ô¤¬ºÆÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ ¢£¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡Ö