¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥á¥À¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¥³¥¤¥ó¤Î»³¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¢¤Î¶½Ê³¤ò¼«Âð¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ÇºÆ¸½¤Ç¤­¤ë¡Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖLUCKY¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¡×¡Ê1²ó500±ß¡Ë¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖUSB Type-CµëÅÅ¡×¤ÇÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤­¤Î¿´¤â¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î