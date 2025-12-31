½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò(43)¤¬¡¢12·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×ºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ê¤¨¤Ì·ÃÂÎ¥Óー¥Á¤Ç¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤ 8·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ÖAO¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ò»ï¾å¤ÇÆÃÊÌ·ÇºÜ¡ª°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢Èþ»Ñ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÆÀ°Õ¤Î¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ç¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¸ø³«¡£¥Æ¥Ë¥¹¥¦¥§¥¢¤Ç¥Á¥é¥Á¥é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô