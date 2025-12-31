½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê38¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¼ê¤Å¤¯¤ê¡ÈÇ¯±Û¤·¤½¤¦¤á¤ó¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÎÁÍý¾å¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤¦¤á¤ó¡Ê¤¢¤µ¤êÀÄºÚ¤¨¤Ó¤·¤á¤¸¡Ë¡¢ÉñÂû¤Æ¤ó¤×¤é¡¢¤Á¤¯¤ï°ëÊÕÍÈ¤²¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤Èµ­¤·¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¿©Âî¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¿Í¤¬¶¾Çþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤Î¤²¤óÃ´¤®Åª¤Ë¤â¡©¾Ð¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤ó