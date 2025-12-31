¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ï£±·î£²Æü¤Ë½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£µÂç²ñÏ¢Â³£´¶¯¤Îµþ»ºÂç¡Ê´ØÀ¾£²°Ì¡Ë¤Ï½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤ÆÌÀ¼£Âç¡Ê´ØÅìÂÐ¹³Àï£±°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££³£±Æü¤ÏÎ¾¹»¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£µþ»ºÂç¤Ï½à¡¹·è¾¡Åì³¤ÂçÀï¤Ç£Æ£Â¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿ÂÀÅÄÎ¦ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ£Ó£Ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾¥ê¡¼¥°¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬Âç°ìÈÖ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÂçÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¨¥ê¥¢¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥­