Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¼óÅÔ·÷Æâ¤Î³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ÈÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Î°ìÀï¡£2²óÀï¶þ»ØÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤ò0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È53Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿»³²¼¸×ÂÀÏº¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤·¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»³ËÜÍã¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·ÂçÄÅ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë68Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Î°ÌÃÖ¤Ç´ä粼Å·