¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025 ÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î²ò»¶¤Î·èÃÇ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£(º¸¤«¤é)¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î¼¼ÅÄÌ­¡¢¾®ËÙÉÒÉ×¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÌ©Ãå¤ò¼õ¤±¡¢·Ý¤òËá¤¯ÅØÎÏ¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¥Í¥¿¸«¤»¤ò¥µ¥Ü¤ê¡¢¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ë¶½¤¸¡¢¡È¥®¥ã¥é°û¤ß¡É¤È¼Ú¶â¤Ç¡¢¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÀ¸¤­Êý¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¡£31Æü¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î¼¼