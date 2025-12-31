¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛFRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢NHK¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë 2025¡×¡Ê17»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÊ¸»ú²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÄ¾É®¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¢¡ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ö¹ÈÇò¡×½é½Ð¾ì¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ö¹ÈÇò¡×½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëFRUITS ZIPPER¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËNHK E¥Æ¥ì¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡×¡ÖÂç¡ªÅ·ºÍ¤Æ¤ì