12À±ºÂÀê¤¤¤òËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ªº£Æü¤Î±¿Àª¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¥é¥Ã¥­¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢1Æü¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡¡Ú7°Ì¡ÛÁÐ»ÒºÂÁí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ù¡ùº£¤Þ¤Ç¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£Æ»¶ñ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£Æü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤¬¤è¤ê½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£Îø°¦±¿º£Æü¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·