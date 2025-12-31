¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×WINNER¤Î¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¡©¡×Ê¼ÌòÌÈ½ü¤Î´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼20¿Í¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏ¸¡·º»ö1Éô¤Ï12·î301Æü¡¢Á°Æü¤Ë¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤òÊ¼ÌòË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤Î¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÎÉÔÈ÷¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÌÛÇ§¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¤â¤¢¤ï¤»¤Æµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤Ï2023Ç¯3·î¤«¤éºòÇ¯12·î¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Ëã±º¡Ê¥Þ¥Ý