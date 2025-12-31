£²£¸Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥óÅì±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¤òÇØ·Ê¤Ëµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿¸¶Í¦¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤ò½ÐÈ¯¤·°¡ÉÛÎÏ¡Ê¥ä¥Ö¥ê¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦Y999/998´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖÍªµýÎµ¹¾¡¦¶äÎ¹¹æ¡×¤¬28Æü¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¤äÞ¶¹¾¾Ê¤Ê¤É¤«¤éË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒÌó200¿Í¤ò¾è¤»¡¢Ç¯±Û¤·É¹Àã¥Ä¥¢¡¼¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¹õÎµ¹¾¾Ê¤Ç½é¤á¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÉ¹Àã¼þÍ·´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¡¢6Æü´Ö¤Î¹ÔÄø¤Ç¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡¢¥ä¥Ö¥ê¡¢°¤Î¤²Ï¡¢Çù²Ï¤Ê¤É¤ò½ä¤ë