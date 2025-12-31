±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¡Ë¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤¿King ¡õ Prince¡£º£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡¿19»þ20Ê¬¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¡¢6ÅÙÌÜ¡£ÂçÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈà¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¡ÚÆ°²è¡Û³Ú¤·¤ß¡ªKing ¡õ Prince¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¢£¡Ø¿·¤·¤¤¤³¤È¡Ù¤Ë²Ì