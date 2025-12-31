¹­Åç¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¤¹¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ £±·î£±Æü¤«¤é¤Î½é·Ø¤ËÈ÷¤¨¡¢£²¿Í¤ÎÖà½÷¤¬Ìó£±£·ËüÂÎ¤Î¤ª¼é¤ê¤ò¿ÀÉäÂæ¤ËµÍ¤á¤ë¤Ê¤É¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¤Ç¤¹¡£ ¹­Åç¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê±²°Ê¹ßº®»¨¤òÈò¤±¤è¤¦¤È°ìÂ­Áá¤¯»²ÇÒ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢£³£±Æü¤âÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ »²ÇÒµÒ¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é¿Í¾¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ª»²¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×¡Ö»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡× ¹­Åç¸î¹ñ¿À¼Ò