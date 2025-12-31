¥Á¡¼¥à¤Î¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤¹²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¡¦Åì²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤ÎÅì¹î¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬Ãå¡¹¤È¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËºòÇ¯£±£²·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¡£¤Þ¤º¤Ï¹ü³Ê¶ÚÎÌ¡Ê¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÆ°¤«¤»¤ë¶ÚÆù¤ÎÁíÎÌ¡Ë¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ê¡¢¡ÖËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥­¥ã¥×¥¤¥ó¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ü³Ê¶ÚÎÌ¤ÏµåÂ®¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¡£¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³