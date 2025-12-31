¡ÖÏ·À®¤ë¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ö¤í¤¦¤Ê¤ë¡×¤ä¡Ö¤í¤¦¤»¤¤¤ë¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤´Á»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ ¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«¡© ¡ÖÏ·À®¤ë¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é ¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç½ñ¤¯¤È¡Ö¡»¡»¤ë¡×¤Î3Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£ Ç¯Îð¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¤³¤È¡£ Âç¿Í¤Ó¤¿»Ò¶¡¤ò¡Ö¤ª¡»¡»¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ °Ê¾å¤Î3¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤«¤é¡¢