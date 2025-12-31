¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Ê³ÆÃÏ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Ï»È×¿å»Ô¤ÎÏ»»ÞÆÃ¶è¤Ç¤Ï¡¢Á÷ÅÅÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÆîÊýÅÅÌÖ»±²¼¤Îµ®½£Ï»È×¿å¶¡ÅÅ¶É¤Î±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼éÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¥¢¡¼¥¹ÀßÈ÷¤ÎÆÃÊÌÊä½¤¤äÅà·ëÂÐºö¤ÎÊä¶¯ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢Åßµ¨¤ÎÅÅÎÏÌÖ¤Î°ÂÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/Î­¶ÐÊ¼¡Ë