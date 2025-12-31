Ãæ¹ñ¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´ë¶È¿ô¤¬µÞÂ®¤ÊÁý²Ã·¹¸þ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£1¡Á11·î¤Î¿·Àß´ë¶È¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.0¡óÁý¤Î101Ëü¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£