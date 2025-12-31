¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Ê½åµÁ»ÔÍ¾·Ä¸©¤Ç26ÆüÌë¡¢¥À¥ó¥¹¤Îµ»¤ò¶¥¤¦¡Öµ®½£Æ®Éñ²ñ¡×¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤òÇÞÂÎ¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤Î±ã¤Ï¡¢ÃÏ¸µÊ¸²½¤È¸½Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿¼¤¯Í»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÅÁ¾µ¤ä¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁÏÂ¤À­¡¢¹ñºÝÅªÍ×ÁÇ¤ò¡¢¸÷¤È²»³Ú¤Ë¸«»ö¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£ÅÁÅý¤ÈÎ®¹Ô¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÌ±Â¯¡¢ÃÏ°èÀ­¤È¹ñºÝÀ­¤¬Â¿¼¡¸µ¤Ç¸òºø¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ¸²½¤Îº×Åµ¤Ø¤È