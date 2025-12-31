Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ëÃË½÷¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤¬31Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡ªº£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¡Ê¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤·¤¿¡£¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¤é¤¬ËÜÈÖÄ¾Á°¤ËÀ¸ÅÐ¾ì¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤äÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹Ä¾Á°ÆÃÈÖ¡£É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤Î2¿Í¤Ï¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾