Ç¯»Ï¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢2Æü¤«¤é3Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢¿·³ã¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤ÏÂçÀã¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³¤ä¶âÂô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ï¡¢¤¢¤¹¸µÆü¤«¤éÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£2Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤ä»³±¢¤Ç¤âÀã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢ÅìËÌ¡¦ÆüËÜ³¤Â¦¤Î»³±è¤¤¤Ç80¥»¥ó¥Á¡¢ÅìËÌ¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î»³±è¤¤¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢ÅìËÌ¤ÎÊ¿ÃÏ¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç50¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ