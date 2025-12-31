¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î¥È¥¦¼â·³¥¢¥¸¥¢ÌäÂêÆÃ»È¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·³»öÀ¯¸¢¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥ó¹ñ·³Áí»ÊÎá´±¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¡Ö¹ç°Õ¤Î·ë²Ì¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ±Ä»æ¤¬30Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¼çÍ×¤ÊÌ±¼çÇÉ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡Ö¸«¤»¤«¤±¡×¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ëÁíÁªµó¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î°Õ¸þ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£·ÐºÑ¸¢±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÏÎÙ¹ñ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÀ¯¼£Åª°ÂÄê¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÁíÁªµó¼Â»Ü¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤­¤¿