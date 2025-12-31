2025Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÉ¾ÏÀ²È¤ÎÆ£ÄÅÎ¼ÂÀ¡¢±Ç²è¥é¥¤¥¿ー¤Î¿ùËÜÊæ¹â¡¢ÈãÉ¾²È¡¦±Ç²è»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÅÏîµÂçÊå¤ò·Þ¤¨¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£ »²¹Í¡§¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù·à¾ìÈÇ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ê¤¼Áý²Ã¡©¥¢¥Ë¥á»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¿ä¤·³è¡ß±Ç²è´Û ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ä¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤IP¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î¼åÂÎ²½¡Ê³¤³°À©ºî¥¢¥Ë¥á¤ÈÇÛ¿®¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤¿Á°ÊÔ¤ËÂ³¤­¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Þ¥¹¥¿ーºÆ