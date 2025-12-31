¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥ÈµéµÆÃÓ²»±û(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÁÒ»ýÎ÷ÂÁ(ËÜË¾)¡Ê2025Ç¯12·î31ÆüÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄï¤Ç¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎµÆÃÓ²»±û¡Ê¤Í¤ª¡¢22¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥à°ÜÀÒ½éÀï¤ÇÁÒ»ýÎ÷ÂÁ¡Ê22¡áËÜË¾¡Ë¤ò6²ó50ÉÃTKO¤ÇÇË¤ê¡¢Bµé6²óÀï¤Ç2¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç8²óÀï¤¬²ÄÇ½¤ÊAµé¥Ü¥¯¥µ¡¼¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£È±¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿µÆÃÓ¤ÏÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹Ô