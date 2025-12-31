¥¨¥¯¥·¥ó¥°¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¡Ë¤¬¡¢JOYSOUND¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤¦¤¿¥¹¥­¡×¤Î²ñ°÷¤Î²Î¾§¤Ë´ð¤Å¤­¡¢10Âå¤«¤é60Âå¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò½¸·×¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ Ç¯ÂåÊÌ¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤¨¡¼¡ª¡Û¡ÈÁ´Ç¯Âå¡É¥é¥ó¥­¥ó¥°1¡Á10°Ì¤ò°ìµó¡¢¸ø³«¡ª°Õ³°¤Ê¶Ê¡¢²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¿Íµ¤¶Ê¤â¡ª½¸·×´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á11·î15Æü¡£¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢Áª¶ÊÈÖ¹æÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¶ÊÊÌ¤È¤·¤Æ¡ÖËÜ¿Í±ÇÁü¡×¤ä¡Ö