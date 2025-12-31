ºòµ¨¤Ï¼ç¾­¤È¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬12·î31Æü¡¢»³¸ý·Ö¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤ÎÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â⻑ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯¤Ï±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸½ºß35ºÐ¤Î»³¸ý¤Ï2009Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ï¥Î