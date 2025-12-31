ºå¿À¤¬·ãÆ®¤Î£²£°£²£µÇ¯¤ò½ª¤¨¡¢ÊÌ¤ì¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¿ï½ê¤Ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨ÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¸×ÅÞ¤Îµ­²±¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡Ê£³£°¡Ë¤Ïº£µ¨£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£¸¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£·¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¸×ÅÞ¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¡¢ÂàÃÄ¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ï¤Ë¾Ð