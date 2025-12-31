¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥Ò¥í¥ä¡Ê£²£·¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î£Ô£Ï£Ð£Ô£Å£Á£Í¡á¤Ï¡¢³Ê¾å¤Î¿ÀÎ¶À¿¡Ê£²£µ¡Ë¡á¿ÀÎ¶¥ï¡¼¥ë¥É¥¸¥à¡¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡á¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢£°¡Ý£³È½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤«¤é¤ÎÁÈ¤ß¤Ä¤­¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÙ¤«¤¤ÂÇ·â¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ï¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤ÊÁê¼ê¤Ë¸«¤»¾ì¤òºî¤ì