Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎË»¤·¤¤¹ç´Ö¤ËÂ©È´¤­¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖÆñÆÉ´Á»ú¡×¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ê¿©Âî¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤¦½ñ¤¯¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤º¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦´Á»ú¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Á»ú¤ÎÍ³Íè¤ä°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ö¿©¤ÙÊªÅö¤ÆÆñÆÉ´Á»ú¡×¤ò10Ìä¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ò¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥­¥ê¡ª¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÇÆÉ¤ßÊý¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡Û²¿Ìä¤ï¤«¤ë¡© ²áµî¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÆñÆÉ´Á»ú¥¯¥¤¥º¤Ë