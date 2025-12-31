º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£Âç³¢Æü¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£2025Ç¯¡¢Âè76²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ëí»ì¤Î¤è¤¦¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£NHKÂ¦¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÅêÉ¼¿ô¤òÁý¤ä¤¹¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç»ëÄ°Î¨¤Î³ÎÊÝ¤ËÉ¬»à¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°úÂà¤·¤Æ¤â¤¦7Ç¯¡Ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë±ýÇ¯¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã²þ¤á¤Æ¡¢²áµî75²ó¤ÎÎò»Ë¤ò¡Ö»ëÄ°Î¨