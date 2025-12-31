ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤ÏDOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¡¢Æ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢Âç¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¡ÖKinki Kids¡×¤Î¤³¤í¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¹ä¤¬¡ÖËÍ¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÌÜ¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼ê