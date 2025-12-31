£Â£Ó¤è¤·¤â¤È¡Ö¿åÅÄ¿®Æó¤ÎÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍý¶µ¼¼¡Áº£ÅÙ¤ÏÅìµþ¤ÎÆ±´ü·Ý¿Í°Ï¸ë¾­´ý¤·¤º¤ë¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¿·Ç¯²ñ£Ó£Ð¡Á¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯£±·î£±Æü¸á¸å£¹»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÎÁÍýÅ¹¤Ë£·Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¿åÅÄ¿®Æó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÎÁÍý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÈÂê¤·¡¢Æ±´ü¥³¥ó¥Ó¡Ö°Ï¸ë¾­´ý¡×¡Ö¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡×¡Ö¤·¤º¤ë¡×¤Î£³ÁÈ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¿åÅÄ¤¬ºî¤ëÆÃÊÌÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä