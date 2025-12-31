¤ªÀµ·î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÏÍÚ¤«±ó¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿¤«¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤áÂ©¤Û¤í¤ê¡£µÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤òÁ°¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»×¤¤¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡ÖµÁ¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¡¢¥à¥ê¡Á¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸Å¤¤µÁ¼Â²È¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤µ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£µëÅò¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÈ÷¤¬¸Å¤¤µÁ¼Â²È¡£µÁÊì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²È»ö¤Ç¤ªÅò¤ò»È¤¦¤È¤ªÉ÷Ï¤¤Ë»È¤¦¤ªÅò¤¬Â­¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤À¤«¤é