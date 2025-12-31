±é²Î²Î¼ê¤ÎÂç¹¾Íµ¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ·ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ë¤è¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤Ë¡ÖÇ÷ÎÏ¤ä¤Ð¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÂ¸ºß´¶¡ÄÂç¹¾Íµ¤Î¥ÉÇ÷ÎÏÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½øÈ×¡¢Âç¹¾¤Ï»Õ¾¢¤ÎËÌÅç»°Ïº¤¬1998Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤¬Âç¹¾¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¢¥Ã¥×¤ÇÈ´¤¯½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é