?¶Ë°­½÷²¦?¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¡£¥À¥ó¥×¤Ï£³£±ÆüÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂç³¢Æü¥é¥ó¥Ö¥ë£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð¾ì¡£»²ÀïÁª¼ê¤Ï¥À¥ó¥×¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢Â¾²Ö»Õ¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Áêß·£Î£ï¡¥£±¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¢µÆ¥¿¥í¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡¢£Ë£Ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¥ë¡¼¥ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡££²£°£²£µÇ¯ºÇ¸å¤ÎÂçÍð