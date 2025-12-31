¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤ÎÉþ¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡¢¥æ¥ë¤¯¥Þ¥¸¥á¤Ë²»³Ú¤È¸þ¤­¹ç¤¦¥³¥ó¥Ó¡½¡½¡£¡È¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¡É¤³¤ÈËÌÀî¾¡Íø¤ÈÆ£Â¼¸ÝÇµÈþ¤¬Â£¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¤Î¡È²»¤Î¾ì¡É¡×¡£´ó¤êÆ»¤·¤Ä¤ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤ò°ì¼þ¤·¤¿3rd¥·¡¼¥º¥ó¤âº£²ó¤ÇºÇ½ª²ó¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÂçÌç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³´¤òÊú¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©PHOTOGRAPHY BY »³ËÜ¥Þ¥ªINTERVIEW & TEXT BY ÅÄÃæ¾°Æ»¡½¡½Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶á¶·¤«¤é¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©