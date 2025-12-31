¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤¬31Æü¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¡¦ÎëÌÚÂó¤¬¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÍÃÏÉð²í¡¢ENHYPEN¡õGLAY¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ÎëÌÚÂó¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×Áí¹ç»Ê²ñÂåÍýÌ³¤á¤ëÆ±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤Çº£²óÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦Åìµþ03¤ÎÈÓÄÍ¸ç»Ö¤ÎÂåÍý¤Ç¡¢»Ø