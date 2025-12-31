¤¢¤¹1Æü°Ê¹ß¡¢¿·Ç¯¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤ä»°¤¬Æü¤Î¿Í½ÐÍ½ÁÛ¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î½éÆü¤Î½Ð»þ¹ï¤Ç¤¹¡£ JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£¿·´´Àþ¡¦»ØÄêÀÊ¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±1·î3Æü¤¬U¥¿ー¥ó¤Î¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ Â³¤¤¤Æ¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯»ùÅç¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¾å¤ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ï1·î3Æü¤È4Æü¤Ç¤¹¡£ NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²¼¤êÀþ¤Ï1·î2Æü¡¢¾å¤êÀþ¤Ï1·î3Æü¤È4Æü¤¬