¼óÅÔ·÷¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Î2²óÀï¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©ÂåÉ½¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬Î×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤òÀ©¤·¡¢²ÆÅß2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤ÎÅì³¤³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡£ Á°È¾¤«¤éÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢6ÂÐ0¤ÇÂç¾¡¡£3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ 3²óÀï¤Ï1·î2Æü¸á¸å0»þ5Ê¬¤«¤é¼¢²ì¸©ÂåÉ½¤Î¿å¸ý¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦