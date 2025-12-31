12·î5Æü¡£¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à»ÔÄ£¼Ë¤ÎÊÉÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç¤Î¸¶Çú¥Éー¥à¤Ë¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÞ¤êÄá¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¡ÉÀÞ¤êÄá¡Ä70Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¹­Åç¤ËÂ£¤Ã¤¿Àé±©Äá¤¬¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿ ¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û µîÇ¯¡¢¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ º£¤ä¡¢À¤³¦¤ÇÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀÞ¤êÄá