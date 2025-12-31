俳優の山粼賢人が、２０２５年を締めくくるショットを公開した。山粼は３１日、自身のインスタグラムを更新。「２０２５年ありがとうございました！」と書き出し、「Ｙ」のロゴが入ったキャップをかぶり、ダウンジャケットを着こんだ姿で一点を見据える様子を披露した。最後に「皆様良いお年を！！！」とつづった。この投稿にファンからは「２０２５年本当にお疲れ様でした」「今年もありがとうございました」「