Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÎÓÆ»¤Ç30Æü¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÆ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢31Æü¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å2»þÁ°¡¢±üÂ¿ËàÄ®¤Î¾®ÀîÃ«ÎÓÆ»ÉÕ¶á¤Ç¡¢ÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤«¤é¡ÖÆ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¡¢ÆâÂ¡¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÃËÀ­¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞÂâ¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÄÌÊó¤ÎÆâÍÆ¤«¤éÆ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿