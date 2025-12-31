£±£¹£¹£¸Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿Ê¤Ì¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯´ë²è¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÊþÍ§¡Ê¥Ñ¥ó¥ä¥ª¡Ë¡×¤¬¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥å¡¼¥ä¥ó¤¬£²£´Æü¤ËÅìµþÆþ¤ê¡£ÁêËÀ¤Î°ËÆ£¹â»Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥å¡¼¥ä¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬£Ø¤Ç¡Ö¥Ñ¥Á¥ê¡ª¥Ñ¥Á¥ê¡¼¥Ã¡×¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Á¥å¡¼¥ä¥ó¤â£Ø¤Ç¡Ö°ËÆ£¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥ó¥ä¥ª¤ÎÎ¹¤¬ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ËÆ£·¯¡¢¤«¤Ã