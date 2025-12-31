³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè7»î¹ç¤Ï½©¸µ¶¯¿¿¤¬1¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬51ÉÃKO¤Ç¿·µï¤¹¤°¤ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£ ¢£¡ÖÍèÇ¯¤Î¤É¤Ã¤«¤Ç¡¢vs.ºØÆ£¡× ¡ÊC¡ËRIZIN FF ¿·µï¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢ー¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤¬Æþ½Ð¹ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£ÂåÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯11·î¤ËÇë¸¶µþÊ¿¤òÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢»î¹çÃæ¤ËÉ¡¹ü¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¤À¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã&#1