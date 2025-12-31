Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¤½¤ÐÅ¹¤Ï1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¤È¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1Ç¯¤ÎºÒ¤¤¤ò»ý¤Á±Û¤µ¤º¡¢Ä¹¼÷¤ò´ê¤¦¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡£ Ä¹ºê»Ô¤Î¡Ö¤½¤Ð¹¬¡×ËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¤è¤½5ÇÜ¤Î1200¿©¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ (Å¹°÷) ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡× Å¹¤ÏÃëÁ°¤«¤é»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢¤½¤Ð¤òÌ£¤ï¤¦¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ (µÒ) ¡Ö¤ª¤¤