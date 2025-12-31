¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤Î16»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£D¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³)¤Èº´²ìÅì(º´²ì)¤Î»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÉÙ»³Âè°ì¤¬¹¶Àª¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÃæ±ûÆÍÇË¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Á°È¾8Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¤âÎëÌÚÐÔÌ´Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆÍ¤­Êü¤·¤¿ÉÙ»³Âè°ì¤¬3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)¤ÈÂç