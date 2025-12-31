25Æü¡¢ÆüËÜÈÇDBS¤Î¡ÖÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³Ø½¬½Î¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ÈÈÎò¤Ë¡È»þ¸ú¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡© ÆüËÜÈÇDBS¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò²ñÉô¤Î½©ËÜÂçÊåµ­¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÈÈºá»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ÎÎ®¤ì¨¬¨¬¤½¤â¤½¤âDBS¤È¤Ï¡©¡ÖDBS¤Ï¸µ¡¹¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òÀ­ÈÈºá¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÀ­ÈÈºáÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£»Ò¤É¤âÀ­Ë½ÎÏËÉ»ßË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë»Ò