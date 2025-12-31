¤ª¤»¤Á¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ë´ðËÜÅª¤ËÎä¤¿¤¤¤Î¤Ç¿ÈÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¥ä¥À¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤»¤Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ô¥¶¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ó¤¸¤ã²¿¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÇ¯Ëö¤Ë»Ô¾ì¤ò¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î¥á¥µ¥Ù¥ë¥Æ°ñÌÚÅ¹¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£¥³¥ì¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡ªÄ¹¤µ30¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡ª¤Ç¤«¤¤¡ª¥ì¥¸¤ÇÂ¾¤Î¥Ñ¥ó¤Î²ñ·×»þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»öÁ°Í½Ìó²ÄÇ½¡×¡Ö12·î31