²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À÷¸ÞÏº¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡ØÃ¯¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï½Ð