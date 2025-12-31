ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ë¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÅÄÃæÞ£¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ë®²è¼Â¼Ì¤Î¶½¼ýµ­Ï¿¤ò£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿µ­Ç°¤Ë²ÎÉñ´ì¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¡£¶½¼ý¤Ï£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£±£¸£´¡¦£·²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÃåÊª»Ñ¤ÎµÈÂô¤Ï¾ìÆâ¸åÊý¤ÎÄ»²°¸ý¤«¤éÇï¼ê¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤éÍª¡¹¤È²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö²¿ÅÙ¤âÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã